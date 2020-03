Covid-19

A Câmara de Cantanhede criou uma base de apoio logístico com 50 camas para descanso de agentes de proteção e socorro, e um alojamento de emergência com 100 camas, neste caso para acolhimento de pessoas que precisem de permanecer em isolamento".

A Proteção Civil de Cantanhede não acionou o Plano Municipal de Emergência, mas continua a adotar medidas para prevenir a propagação do Covid-19 e a preparar respostas para "um eventual acentuar do surto epidemiológico" no concelho.

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Cantanhede, no distrito de Coimbra, decidiu hoje, por unanimidade, não acionar ainda o Plano Municipal de Emergência, "atendendo a que estão a ser desenvolvidas as ações consideradas necessárias para fazer face às ocorrências" resultantes da pandemia no município, afirma uma nota da Câmara Municipal, enviada hoje à agência Lusa.