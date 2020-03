Covid-19

O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD considerou "globalmente positivas" as medidas aprovadas hoje pelo Governo em Conselho de Ministros para diminuir o impacto na economia da covid-19, e reiterou que os sociais-democratas irão "contribuir" com propostas.

"O importante é haver medidas que possam, por um lado, melhorar as questões de liquidez das empresas nacionais, por outro lado mitigar o efeito da quebra de rendimentos das famílias, todas essas medidas são obviamente positivas", afirmou Joaquim Miranda Sarmento, também porta-voz do PSD para a área das Finanças Públicas, em declarações à agência Lusa.

O dirigente social-democrata reiterou que, na próxima semana, "em função da evolução nacional e do contexto europeu", o partido irá apresentar outras medidas que considera serem "um complemento a muitas que o Governo já apresentou" para que as empresas mantenham a capacidade produtiva e o nível de emprego.