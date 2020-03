Covid-19

Várias juntas de freguesia do Porto isentaram os seus comerciantes do pagamento de rendas e taxas e avançaram com medidas de apoio às instituições como pagamento de faturas para que os serviços se mantenham durante o Estado de Emergência.

É o caso da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, que revelou à Lusa ter decidido, a 17 de março, isentar de taxas todos os lojistas [20 no total] do Mercado da Foz, em abril, estando a trabalhar numa medida idêntica para as seis concessões no molhe.

No caso mercado, esta medida representa uma perda de receita no valor de 4.500 euros e no molhe cerca de 2.800 euros. O autarca admitiu ainda, se necessário, isentar do pagamento da renda, no valor de 18 euros, o único inquilino que a junta tem.