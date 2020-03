Covid-19

O presidente do Governo da Madeira anunciou hoje um investimento de dois milhões de euros na aquisição de 100 mil testes à covid-19, assegurando que a região está preparada para o aumento da disseminação da pandemia.

"Estamos no processo de aquisição, de cerca de dois milhões de euros, de um lote de 100 mil testes à covid-19", declarou o governante madeirense numa conferência de imprensa, no âmbito da divulgação das medidas determinadas hoje na reunião do Conselho do Governo Regional da Madeira.

O governante complementou que a região está "a tentar comprar [estes testes] nos Estados Unidos da América", afirmando: "Porque parece que os chineses não são muito fiáveis, como aconteceu em Espanha".