O corpo de um homem de 82 anos que estava dado como desaparecido em Setúbal desde o início de fevereiro, foi encontrado hoje à tarde na zona de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por um trabalhador agrícola, na Herdade das Alfaiatas, em São Matias, no concelho de Beja, na mesma propriedade onde tinha sido encontrada a sua viatura no dia 24 de fevereiro, tendo na altura decorrido buscas para o encontrar, que envolveram militares da GNR.

O homem, de nacionalidade alemã, estava dado como desaparecido em Setúbal desde o dia 04 de fevereiro, embora a participação do desaparecimento só tenha sido dada às autoridades no dia 07 de fevereiro, de acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR).