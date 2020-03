Covid-19

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, reclamou hoje, durante o Conselho Europeu que decorre por videoconferência, que a União Europeia encontre uma resposta comum adequada à pandemia de covid-19 no prazo de 10 dias, avançaram fontes europeias.

O chefe de Governo do país europeu mais afetado pela pandemia - Itália contabiliza mais de 8 mil mortos - ter-se-á manifestado muito descontente com a «resposta» contida no esboço de declaração do Conselho Europeu hoje apresentada aos líderes dos 27, tendo mesmo recusado assiná-la, por não contemplar instrumentos financeiros verdadeiramente "adaptados a uma guerra", segundo adiantam vários órgãos de informação, citando fontes governamentais italianas.

De acordo com fontes diplomáticas, Conte defendeu na sua intervenção durante esta cimeira 'virtual' que é fundamental que a União Europeia dedique os próximos 10 dias, no máximo, a encontrar "uma solução adequada à grave emergência" com que os países europeus se confrontam, e a Itália em particular, tendo proposto a criação de um grupo de trabalho de alto nível para esse efeito, composto pelos presidentes da Comissão, Conselho, Parlamento Europeu, Banco Central Europeu e Eurogrupo.