Covid-19

O Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira atualizou hoje para 21 o número de casos confirmados de infeção por covid-19 no arquipélago, mais um do que na quarta-feira.

"Neste momento, apenas um doente se encontra internado na unidade dedicada à covid-19 [no Hospital Central do Funchal], por necessidade de cuidados hospitalares diferenciados, mas não de cuidados intensivos", esclareceu a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

A responsável indicou que os restantes 20 doentes apresentam sintomas ligeiros, dos quais 16 estão em isolamento no domicílio, porque são residentes na região, e quatro são cidadãos dos Países Baixos e estão no hotel Quinta do Lorde, local definido pelo Governo Regional para o cumprimento da quarentena obrigatória imposta a todas as pessoas que chegam à ilha.