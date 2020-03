Covid-19

O Parlamento Europeu aprovou hoje a suspensão temporária das regras para atribuição dos 'slots' às companhias aéreas, que obrigam a 80% de utilização destas faixas horárias para descolagem e aterragem, medida criada para apoiar o setor devido à pandemia.

Numa votação que decorreu à distância - devido às restrições para contenção da covid-19 --, 686 eurodeputados votaram a favor desta suspensão das regras dos 'slots' na União Europeia (UE), enquanto dois abstiveram-se. Não houve votos contra.

Esta era a formalidade que faltava para as medidas temporárias, que visam atenuar os impactos económicos do surto do novo coronavírus no setor da aviação e evitar os chamados 'voos fantasma', entrarem em vigor com efeitos retroativos a 01 de março e até 24 de outubro de 2020, cobrindo assim toda a temporada de verão do setor da aviação na União Europeia (UE) e no Espaço Económico Europeu.