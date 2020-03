Covid-19

O primeiro-ministro destacou hoje as decisões do Conselho Europeu de lançar um programa de recuperação da economia europeia para o pós-crise de covid-19 e de mobilizar uma linha de financiamento de 240 mil milhões de euros.

Esta análise foi transmitida por António Costa no final de mais uma reunião do Conselho Europeu por videoconferência - a terceira no espaço de três semanas - para discutir a resposta conjunta à pandemia da covid-19.

Na sua declaração inicial, o primeiro-ministro disse que nesta "longuíssima" reunião foram tomadas duas decisões que caracterizou como "importantes", a primeira das quais referente ao "mandato que foi atribuído para que o Eurogrupo, no prazo de duas semanas, apresente ao Conselho Europeu as condições da mobilização de uma linha do Instrumento de Estabilidade Europeia, no montante global de 240 mil milhões de euros, para financiar os Estados-membros no combate à crise provocada pelo surto do novo coronavírus".