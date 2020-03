Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's desceu esta noite o 'rating' de Angola, de B- para CCC+, argumentando com a queda abrupta dos preços do petróleo e o agravamento dos défices externo e orçamental.

"As recentes e abruptas quedas nos preços do petróleo estão a acentuar os défices orçamental e externo de Angola e a aumentar as pressões financeiras", lê-se na nota que explica a mudança na opinião sobre a qualidade do crédito.

No documento, enviado esta noite à Lusa, acrescenta-se que "o programa de apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI) deve ser insuficiente para cobrir as necessidades de financiamento, forçando Angola a buscar fontes externas comerciais, que são agora mais difíceis de aceder devido à atual turbulência nos mercados financeiros".