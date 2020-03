Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) fez hoje a maior emissão de dívida na sua história, no valor de 3 mil milhões de dólares, para angariar verbas para os países africanos contra a pandemia de covid-19.

A dívida, emitida a três anos com um juro anual de 0,75%, e que recebeu ofertas dos investidores no valor de 4,6 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros), tem como objetivo "apoiar e financiar os países e os empresários a lutar contra a covid-19", segundo o documento que acompanha a explicação da emissão de dívida.

Com esta emissão de dívida de 3 mil milhões de dólares, cerca de 2,7 mil milhões de euros, a maior da sua história, o BAD junta-se assim a um conjunto de outras instituições financeiras que estão a disponibilizar milhares de milhões de dólares para financiar a preparação dos estados, principalmente os mais frágeis, para o surto da covid-19 nos países africanos, tradicionalmente com sistemas de saúde mais necessitados e onde as medidas de isolamento social são mais difíceis de implementar.