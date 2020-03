Covid-19

Os Estados Unidos da América (EUA) ultrapassaram hoje a Itália e a China tornando-se o país com mais casos registados de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no mundo, segundo dados da universidade Johns Hopkins e do 'New York Times'.

Segundo estes dados, os EUA, país onde a pandemia está a progredir de forma rápida, têm já registados 81.321 casos. A Itália conta com 80.539 e a China 81.285, dos quais mais de 74 mil recuperados.

O número de mortos ligados à covid-19 continua a ser mais elevado em Itália (8.165) que nos Estados Unidos (1.178), a maioria registados em Nova Iorque, que se tornou o centro epidémico americano.