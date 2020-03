Covid-19

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, convocou hoje os ministros das Finanças da zona euro para uma reunião na próxima semana, para "avançar rapidamente" no apelo feito pelos líderes europeus sobre medidas para enfrentar a crise gerada pela pandemia.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) acordaram hoje uma declaração na qual "convidam" o Eurogrupo a apresentar dentro de duas semanas propostas que tenham em conta os choques socioeconómicos sem precedentes causados pela pandemia de covid-19.

Numa declaração publicada em vídeo horas depois do final do Conselho Europeu, Mário Centeno anuncia: "Vou convocar os ministros das Finanças para uma reunião na próxima semana para avançar rapidamente no nosso mandato".