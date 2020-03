Covid-19

A China anunciou hoje 55 novos casos da covid-19, quase todos oriundos do exterior, numa altura em que o país suspendeu temporariamente a entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo residentes.

As autoridades de saúde chinesas indicaram que 54 casos são importados, ou seja, pessoas que estão a regressar do exterior, e apenas um caso de contágio local, também detetado na província de Zhejiang, no leste da China.

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite na China (16:00 de quinta-feira em Lisboa), morreram mais cinco pessoas no país, devido à infeção pelo novo coronavírus, o que fixa em 3.292 o número de vítimas mortais.