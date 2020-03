Venezuela

A oposição venezuelana disse hoje acreditar existirem fundamentos nas acusações de narcoterrorismo feitas na quinta-feira pelos Estados Unidos contra o Presidente Nicolás Maduro e vários membros do Governo do país.

"Nos Estados Unidos, há separação e independência de poderes, e o seu sistema de justiça é reconhecido mundialmente pela sua eficácia, seriedade, respeitabilidade e transparência", de acordo com um comunicado divulgado pelo líder opositor Juan Guaidó.

No documento, Juan Guaidó disse estar "confiante de que as acusações feitas contra os membros do regime estão bem fundamentadas e ajudarão a libertar o país do sistema criminal que sequestrou o povo por tantos anos".