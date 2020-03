Covid-19

O primeiro-ministro timorense pediu hoje a colaboração da população para apoiar o esforço das autoridades no combate à covid-19, respeitando as regras que forem definidas no âmbito do estado de emergência.

"Apelo a todos os cidadãos para darem o seu contributo. Apoiem as autoridades neste esforço", afirmou Taur Matan Ruak, no final de um encontro com o Presidente timorense.

"Depois da aprovação do decreto com as medidas, amanhã [sábado], faremos a disseminação dos detalhes", disse aos jornalistas.