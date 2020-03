Covid-19

O primeiro-ministro australiano anunciou hoje a mobilização das forças de defesa e polícia para garantir que todos os viajantes que chegarem à Austrália sejam colocados em quarentena obrigatória em hotéis, como prevenção da covid-19.

"Aprovámos outras medidas para fortalecer o auto-isolamento. O mais tardar até às 24:00 de sábado (13:00 de sexta-feira em Lisboa), os estados e territórios vão colocar [em quarentena] todos os viajantes que chegarem em hotéis e outras instalações de acomodação durante duas semanas", disse Scott Morrison.

"Mobilizaremos as forças de defesa para apoiar na implementação da medida. Teremos botas no chão para apoiar o esforço de fiscalização da quarentena", referiu, numa conferência de imprensa no final de uma reunião do Governo.