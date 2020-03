Covid-19

Os lucros das principais empresas industriais na China registaram uma queda homóloga de 38,3%, nos dois primeiros meses do ano, refletindo o impacto do surto do novo coronavírus, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Segundo o Gabinete de Estatísticas chinês, os ganhos em janeiro e fevereiro fixaram-se nos 410,7 mil milhões de yuan (cerca de 53 milhões de euros).

A queda nos lucros da indústria na China agravou-se, depois de ter recuado 6,3%, em dezembro passado, antes do início do surto, e 3,3%, no conjunto de 2019, face ao ano anterior.