Covid-19

A associação de consumidores timorense pediu ao Governo que garanta o acesso a bens essenciais e pediu aos cidadãos um consumo responsável e sem açambarcamento, no âmbito das medidas de resposta à pandemia da covid-19.

A Tane Consumidor manifestou preocupação que as medidas a implementar possam afetar o "cumprimento das necessidades básicas" da população do país, de acordo com um comunicado enviado à Lusa.

"A TANE considera fundamental que o Governo tome medidas para prevenir o contágio, mas quer manifestar a sua preocupação sobre a necessidade de se trabalhar para garantir satisfação das necessidades essenciais de toda a população em Timor Leste nesta situação de emergência, nomeadamente alimentares e sanitárias", indicou.