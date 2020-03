Actualidade

O grupo Macau Legend anunciou perdas de 190,2 milhões de dólares de Hong Kong (22,3 milhões de euros) em 2019, quando no ano anterior registou lucros 223 milhões de euros.

O grupo opera vários casinos em Macau sob a bandeira da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, o grupo anunciou que o empresário David Chow deixa o cargo de CEO com efeito imediato, mas mantém-se como diretor executivo e copresidente do conselho de administração para se "concentrar na estratégia geral de negócios e desenvolvimento de políticas do grupo".