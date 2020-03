Covid-19

O Fundo Petrolífero (FP) timorense já perdeu quase 1,8 mil milhões de dólares (1,63 mil milhões de euros) em valor devido ao comportamento das bolsas internacionais por causa da covid-19, disse hoje o governador do Banco Central (BCTL).

"Tivemos uma queda muito significativa no valor do Fundo Petrolífero", disse Abraão Vasconcelos numa intervenção na Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional timorense.

"Ainda que o relatório só seja publicado a 10 de abril posso partilhar convosco que até à última semana, o FP perdeu de valor quase 1,8 milhões de dólares devido aos mercados internacionais", disse.