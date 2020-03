Covid-19

Os alunos da Mealhada que não dispõem de computador ou acesso à Internet mantêm ligação às respetivas escolas através dos serviços da autarquia, que servem de intermediário entre professores e alunos, foi hoje anunciado.

"Há alunos de classes sociais desfavorecidas, dentro de um grupo de 150 que beneficiam de refeições gratuitas por se encontrarem no Escalão A, que ou não têm Internet em casa ou computador, ou as duas coisas, e a Câmara, para eles não serem prejudicados neste período de paragem de aulas, passou a levar a essas crianças e jovens, do 1.º ciclo do ensino básico ao 12.º ano (ensino secundário), os trabalhos escolares ditados pelos professores", resume fonte da autarquia.

Esta "ponte entre os docentes e os alunos", que deverá durar enquanto as escolas estiverem fechadas para tentar travar a pandemia da covid-19, está a ser feita em articulação com o Agrupamento de Escolas da Mealhada (AEM).