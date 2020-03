Actualidade

Investigadores descobriram que, quando corpos celestes "interagem entre si, é impossível inverter o seu movimento", contribuindo para compreender "um dos maiores mistérios da física" - a seta do tempo --, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

"Quando três ou mais corpos celestes interagem entre si, é impossível inverter o seu movimento", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A descoberta, feita por uma equipa internacional de investigadores, liderada por Tjarda Boekholt, do Centro de Física da UC, através de "simulações em computador do movimento de três buracos negros", contribui para "uma melhor compreensão "microscópica" da seta do tempo, um dos maiores mistérios da física".