Covid-19

As ações da empresa chinesa líder no fabrico de tecidos usados em máscaras de proteção respiratória subiram 221%, desde o início do novo coronavírus que, entretanto, se tornou uma pandemia mundial.

As ações da Shandong Dawn Polymer Co Ltd encerraram hoje a valer 36,88 yuan (4,7 euros), na bolsa de Shenzhen. Em 23 de janeiro, quando o Governo chinês colocou a cidade de Wuhan sob quarentena, reconhecendo a rápida propagação da Covid-19, as ações estavam a ser negociadas a 11,46 yuan (1,4 euro).

As ações da Dawn Polymer, com sede em Shandong, província do nordeste chinês, chegaram a valorizar até 417%, quando atingiram os 59 yuan por título (7,5 euros), em 9 de março, registando a seguir uma correção.