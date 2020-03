Covid-19

O Governo angolano avisou hoje que está interdita a circulação de pessoas na via pública, no âmbito do estado de emergência em vigor desde a madrugada de hoje devido à Covid-19, assegurando serviços gratuitos de água e telecomunicações.

O estado de emergência em Angola vigora a partir de hoje e tem o prazo de quinze dias prorrogáveis, como medida cautelar para conter a propagação do novo coronavírus que infetou quatro pessoas no país.

Segundo o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado angolano, a interdição à circulação e permanência de pessoas na via pública é uma das medidas excecionais à luz do decreto presidencial sobre o estado de emergência, recomendando recolhimento domiciliar aos cidadãos.