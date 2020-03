Covid-19

O bastonário da Ordem dos Enfermeiros da Guiné-Bissau, Alberto Oliveira Lopes, alertou que o país não está "minimamente preparado" em termos técnicos e materiais para combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Considerando a luta contra um inimigo silencioso em que todos nós estamos em risco independentemente das nossas condições sociais, cor de pele, convicções política e religiosa, idade, género, entende-se que é urgentíssimo a adoção de medidas para mitigar os riscos, garantindo assim a segurança dos técnicos em especial e a popular em geral", salientou Alberto Oliveira, numa mensagem da Ordem dos Enfermeiros.

As autoridades guineenses no poder confirmaram na quarta-feira a existência de dois casos de Covid-19 no país.