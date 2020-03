Actualidade

A Torre da Lapa, em Lagoa (Algarve), outrora ponto de vigia do litoral algarvio, foi classificada como monumento de interesse público pelo Governo, segundo uma portaria publicada hoje em Diário da República (DR).

Na portaria 318/2020, assinada pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira, o Governo justificou a classificação com o "interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos, à sua conceção arquitetónica e paisagística, e à sua importância do ponto de vista da investigação histórica ou científica".

Construída em alvenaria de pedra e argamassa de cal e de estrutura circular, com cerca de cinco metros de diâmetro, a Torre da Lapa ou Torre da Marinha, está implantada no topo de uma falésia, no Vale da Azinhaga, na freguesia de Ferragudo, no concelho de Lagoa, no distrito de Faro, e terá sido erguida em meados do século XVI, provavelmente no reinado de João III.