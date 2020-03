Covid-19

Centenas de pessoas já morreram e milhares estão doentes no Irão após a ingestão de metanol devido à crença de que a substância elimina o novo coronavírus, informaram os media e um médico iraniano.

Os meios de comunicação iranianos divulgaram que pelo menos 300 pessoas morreram e cerca de 1.000 estão doentes após a ingestão do metanol por acreditarem que a substância, altamente tóxica, mata o novo coronavírus.

Entretanto, um médico iraniano, conselheiro do Ministério da Saúde do país, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que estes números são muito superiores.