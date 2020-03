Moçambique/ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, admitiu hoje que os ataques por grupos suspeitos de 'jihadismo' no norte do país estão a colocar em causa a soberania do país.

Dias depois de alegados militantes 'jihadistas' terem ocupado, durante algum tempo, o centro das localidades de Quissanga e de Mocímboa da Praia, no norte do país, Nyusi discursou hoje, em Maputo, perante os novos membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança na luta pela paz e soberania de Moçambique, apontando os ataques armados na província Cabo Delgado como um dos principais desafios.