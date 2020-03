Covid-19

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, iniciou esta semana a entrega de cabazes alimentares a crianças do escalão A e a famílias em situação vulnerável, para fazer face aos efeitos da pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

"Estamos a acompanhar a situação com responsabilidade e estamos a criar respostas que vão ao encontro às necessidades dos nossos munícipes, em especial dos que mais necessitam de apoio e se encontram em dificuldades", refere um comunicado da autarquia enviado à agência Lusa.

Desde a suspensão das atividades letivas que a Câmara estava a efetuar a distribuição das refeições em cinco pontos de recolha, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, instituições particulares de solidariedade social e juntas de freguesia, "de forma a acautelar o serviço de prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários do escalão A de Ação Social Escolar e minimizar as deslocações".