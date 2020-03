Covid-19

O jurista guineense Luís Vaz Martins disse hoje que as medidas que estão a ser tomadas na Guiné-Bissau para combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus são descoordenadas e que algumas carecem de fundamentação legal.

No âmbito do combate à pandemia, as autoridades na Guiné-Bissau decidiram encerrar fronteiras, escolas, restaurantes e outro tipo de comércio local, locais de culto, proibir a circulação de transportes públicos, bem como restringir a circulação e a abertura de comércio que vende bens de primeira necessidade ao período entre as 07:00 e as 11:00.

As autoridades no poder confirmaram na quarta-feira a existência de dois casos da covid-19 na Guiné-Bissau.