Covid-19

A ANA - Aeroportos de Portugal vai suspender a operação no terminal 2 do aeroporto de Lisboa a partir segunda-feira e concentrar todos os embarques no terminal 1, numa reorganização destinada a minimizar os impactos económicos da pandemia.

Em comunicado divulgado hoje, a gestora aeroportuária adianta que a operação no terminal 2 será suspensa a partir das 12:00 de segunda-feira, passando esta estrutura a ser utilizada "unicamente para voos especiais de apoio ao SNS [Serviço Nacional de Saúde] e voos humanitários".

Segundo explica, esta reorganização das áreas do aeroporto de Lisboa visa minimizar os impactos económicos da pandemia de covid-19, aos quais "os aeroportos portugueses não estão imunes", pretendendo "proteger os empregos nesta fase de grande incerteza".