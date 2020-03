Actualidade

A avaliação bancária para pedidos de crédito para compra de habitação atingiu em fevereiro um novo recorde de 1.337 euros por metro quadrado, segundo dados do INE que ainda não têm em conta a situação da covid-19.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), "é de esperar que as tendências aqui analisadas se alterem substancialmente" de futuro, devido a esse surto e às suas consequências.

De acordo com o indicador hoje divulgado, o valor médio de avaliação bancária foi 1.337 euros em fevereiro, mais sete euros do que no mês anterior, o que representa um aumento relativo de 0,5%. Já face ao mesmo mês de 2019, o aumento é de 7,9%.