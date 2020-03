Covid-19

O Governo anunciou hoje que está a tomar medidas para que as populações mais vulneráveis, como as vítimas de violência, sejam testadas antes de entrarem em instituições que as acolhem, como as casas de abrigo.

"Infelizmente, a covid-19 não protege estas vítimas, muitas vezes torna-as mais expostas, é preciso que continue a haver respostas sociais e para que isso aconteça, sem o aumento dos casos de infeção, estamos a tomar medidas para que seja possível a testagem de vítimas de violência antes da entrada em abrigos", afirmou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Referindo-se aos mais vulneráveis, como as populações sem-abrigo, reclusos, doentes crónicos, vitimas de violência doméstica, o governante, que falava na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia em Portugal, explicou ainda as medidas já tomadas nas prisões.