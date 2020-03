Covid-19

Duas alunas do Politécnico de Castelo Branco estão a fazer entregas de alimentação e de medicamentos à população mais indefesa e necessitada, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) explica que as duas alunas desta instituição de ensino superior público, Mariana Duarte e Ana Ramos, têm como objetivo suprir qualquer necessidade mais premente, ao nível da alimentação ou medicamentos que afete não só os idosos, mas também albicastrenses de outras faixas etárias.

Para não comprometer a capacidade de resposta, as jovens decidiram abranger apenas algumas zonas da cidade de Castelo Branco, como a Sé, Três Globos, Quinta Dr. Beirão, Hospital, Monte do Índio, Santiago, Granja ou Cansado, havendo a hipótese de se deslocarem a outros bairros do núcleo urbano, se necessário.