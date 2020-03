Covid-19

As dormidas em alojamento turístico terão aumentado 15,3% e os hóspedes 16,0% em fevereiro em termos homólogos, dinamizados pelo período de Carnaval e com a pandemia a refletir-se apenas no mercado chinês, divulgou hoje o INE.

Segundo uma estimativa rápida da atividade turística em fevereiro divulgada "de forma excecional" pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "dada a preocupação" que a crise de covid-19 está a gerar no setor, as dormidas e os hóspedes terão ainda acelerado face a janeiro (em que as variações homólogas tinham sido aumentos de 7,6% e de 12,2%, respetivamente), somando 3,9 milhões de dormidas e 1,6 milhões de hóspedes.

No período, as dormidas de residentes terão aumentado 27,2% (+12,1% em janeiro) e as de não residentes terão crescido 10,0% (+5,6% em janeiro).