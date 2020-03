Covid-19

A Câmara de Sintra decidiu aplicar um perdão total do pagamento de todas as rendas de habitações sociais e do programa "arrendamento jovem" em abril, maio e junho, anunciou hoje a autarquia do distrito de Lisboa.

Estas medidas foram aplicadas pela câmara na sequência dos efeitos da pandemia da covid-19.

Em comunicado, a autarquia adianta que esta medida, que surge na sequência de outras já anunciadas de apoio às famílias, empresas, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e ao Hospital Amadora/Sintra, abrange 1.630 famílias e "implica um perdão e não um adiamento no pagamento de cerca de meio milhão de euros".