Covid-19

Mais de 80% dos óbitos associados à covid-19 em Portugal são de pessoas com 70 anos ou mais, indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo os dados da DGS, dos 76 mortos registados, 61 têm 70 anos ou mais (80,2%). A distribuição por faixa etária indica 43 óbitos acima dos 80 anos (23 homens e 20 mulheres) e 18 entre os 70 e 79 anos (14 homens e quatro mulheres).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados até às 24:00 de quinta-feira, refere que região Norte é a que regista o maior número de mortes (33), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (24), da região Centro (18) e do Algarve (1).