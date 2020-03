Covid-19

Os registos no domínio de internet português '.pt' aumentaram em março, atingindo os 7.133, mais 1.340 do que no mesmo mês de 2019, algo associado à pandemia de covid-19, segundo divulgou a entidade responsável à Lusa.

"O .PT, responsável pela gestão do domínio de topo português, o .pt, apresenta, no mês de março, um aumento do número de registos diretos em .pt. No total, foram contabilizados 7.133 novos registos, mais 1.340 do que no mesmo período do ano passado", pode ler-se no comunicado enviado à Lusa.

A entidade que gere o domínio de internet nacional releva ainda que desde a declaração do estado de emergência, devido à pandemia de covid-19, que levou ao fecho de vários estabelecimentos comerciais ou ao teletrabalho, houve 2.431 novos registos, mais 250 do que no mesmo período de 2019.