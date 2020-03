Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em queda no início da sessão, fragilizada pela crise do coronavírus, com o seu principal índice, o Dow Jones, a perder quase 4%.

Às 14:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 3,98% para 21.661,01 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, cedia 3,19% para 7.547,81 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 3,76% para 2.530,73 pontos.