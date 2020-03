Covid-19

O encerramento dos parques de campismo e de caravanismo em Portugal, devido à pandemia de covid-19, está a decorrer "de forma ordeira e tranquila", afirmou hoje o Governo, destacando o regresso dos turistas estrangeiros aos países de origem.

"Todos aqueles que não são residentes nos parques devem dirigir-se para os seus países de origem, por via aérea ou por via terrestre", disse à Lusa a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, indicando que a situação de turistas estrangeiros se regista principalmente a sul do país, nos parques do Algarve e do Alentejo.

Neste sentido, os turistas que queiram apanhar um voo de regresso a casa podem parquear as caravanas junto às imediações do aeroporto internacional de Faro, onde estão a ser providenciadas "zonas de aparcamento", em articulação com os municípios, com os postos de comandos distratais e com o Ministério da Administração Interna.