Covid-19

A classe política africana está a ser particularmente afetada pela pandemia de covid-19, havendo registo de um chefe de Estado e um primeiro-ministro em quarentena, numerosos ministros infetados e uma vice-presidente do parlamento morta.

O chefe de Estado do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, está em quarentena depois de ter regressado de uma viagem à Namíbia, tal como o primeiro-ministro e da Costa do Marfim, Amadou Gon Coulibaly.

Coulibaly, que é também o candidato do partido no poder às presidências de outubro, entrou em confinamento depois de ter estado em contacto com uma pessoa que deu positivo no teste à infeção pelo novo coronavírus.