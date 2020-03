Covid-19

A Suécia, que optou por um método mais moderado de combate à pandemia covid-19, tentando preservar a sua economia, começou esta semana a impor mais drásticas medidas de distanciamento social.

O Governo sueco anunciou hoje a proibição de reuniões com grupos superiores a 50 pessoas, numa medida que entra em vigor no domingo e restringe a anterior medida de limitação de agrupamentos com mais de 500 pessoas, segundo uma recomendação da Agência de Saúde Pública, disse hoje o primeiro-ministro, Stefan Lofven.

Quem não cumprir esta determinação ficará sujeito a uma multa ou pena de prisão de até seis meses.