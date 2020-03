Covid-19

A Repartição de Finanças da Maia, no distrito do Porto, fechou após um dos 13 funcionários que restavam no serviço presencial testar positivo para a covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte oficial.

De acordo com fonte do Ministério das Finanças, quando foi detetado o caso positivo, na quinta-feira, só estavam a trabalhar nas instalações 13 pessoas dos 47 funcionários do quadro.

"Os outros 34 já estavam em casa por vários motivos: para assistência aos filhos, porque integram grupos de risco ou porque integravam o grupo de 7.000 pessoas que a Autoridade Tributária colocou em teletrabalho", disse a fonte.