Covid-19

Os principais parceiros internacionais decidiram hoje apoiar as autoridades da Guiné-Bissau no combate à pandemia do novo coronavírus, mas por razões humanitárias.

O "P5 decidiu, por razões de necessidade humanitárias e para combater a propagação do vírus, pedir ao coordenador residente do sistema das Nações Unidas, ao representante da Organização Mundial de Saúde e ao representante do Banco Mundial, para serem o ponto focal da comunidade internacional, para interagirem rapidamente com o país e, em particular, com a Comissão Interministerial criada para esse fim", refere-se num comunicado hoje enviado à imprensa.

Com a decisão o P5, que inclui as Nações Unidas, União Europeia, União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, pretende-se "operacionalizar o plano de ação aprovado, acompanhado de um modelo de financiamento adequado para mobilização de recursos entre os diferentes parceiros".