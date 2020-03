Covid-19

A Direção-Geral da Saúde afirmou hoje que as urgências hospitalares e dos centros de saúde garantem a separação de doentes com covid-19 de outras situações, apelando a que ninguém deixe de recorrer a elas se precisar.

"Os circuitos estão separados. Há uma área dedicada para covid-19 e uma para pessoas que não tenham a infeção", afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Graça Freitas salientou que, além de situações de urgência, "as grávidas devem continuar a vigiar a gravidez, as crianças devem continuar a vacinar-se e o teste do pezinho deve continuar a fazer-se".