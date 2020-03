Covid-19

As pessoas com doenças cardiovasculares crónicas são das mais afetadas pela covid-19, e o novo coronavírus pode também provocar problemas cardíacos a quem não os tinha antes de contrair a doença, segundo um estudo hoje divulgado nos Estados Unidos.

"A covid-19 pode ter consequências fatais para as pessoas que têm doenças crónicas cardiovasculares, e pode causar danos cardíacos mesmo aos pacientes sem antecedentes", lê-se no relatório feito pelo Centro de Ciência Médica de Houston, da Universidade do Texas.

Os efeitos nefastos de doenças virais, como a covid-19, já eram conhecidos ao nível das infeções respiratórias que podem dar origem a danos nos pulmões, e até mesmo levar à morte, nos casos mais graves.