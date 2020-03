Covid-19

Os mercados públicos, formais e informais, angolanos, devem comercializar apenas bens alimentares, produtos naturais e de higiene durante o estado de emergência, vigente em Angola desde a madrugada de hoje com vista a conter a propagação da covid-19.

Segundo o decreto presidencial n.º 82/20, de 26 de março, que define as medidas concretas de exceção em vigor durante os 15 dias do estado de emergência, os mercados deverão apenas funcionar entre as 06:00 e as 13:00.

Produtos naturais e dietéticos, cosméticos e o gás de cozinha, considerados "essenciais", são também permitidos a sua comercialização, segundo o documento consultado hoje pela Lusa.