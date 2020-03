Covid-19

O Centro Helmoltz de Pesquisa de Doenças Infecciosas, em Brunswick, na Alemanha, anunciou hoje que vai lançar um estudo com mais de 100.000 pessoas para determinar a sua imunidade ao novo coronavírus e, assim, avaliar o nível de disseminação.

Susanne Thiele, porta-voz do instituto, confirmou as informações do semanário der Spiegel de que o estudo, que será lançado em abril, será feito com base em amostras de sangue colhidas em intervalos regulares em mais de 100.000 pessoas e que os investigadores analisarão se estes produzem anticorpos Covid-19, um sinal de que contraíram a doença e se recuperaram.

"Este tipo de análise poderia permitir a criação de um cartão de vacinação para pessoas imunizadas, que lhes permitiria retomar suas atividades apesar das restrições ainda em vigor", detalhou Gérard Krause, chefe do departamento de epidemiologia do centro Helmoltz.