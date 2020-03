Covid-19

O Papa Francisco vai celebrar os ritos da Semana Santa dentro da Basílica de São Pedro e sem a presença de fiéis devido à pandemia da covid-19.

O Vaticano decidiu que a habitual Via Sacra, na Sexta-feira Santa, não será feita no Coliseu de Roma, onde é realizada continuamente desde 1964, mas no adro da Basílica, sem assembleia também.

Todas as cerimónias presididas pelo Papa terão transmissão 'online'.